(Agenzia Vista) Washington, 06 novembre 2020 Usa 2020, Trump: "Se si contano voti legali, vinco io facilmente" “Buonasera, vorrei fornire al popolo americano un aggiornamento sui nostri sforzi per proteggere l’integrità delle nostre importanti elezioni 2020. Se si contano i voti legali vinco io facilmente. Se si contano i voti illegali possono provare a rubarci le elezioni, se si contano i voti arrivati in ritardo. Stiamo controllando attentamente, molti voti sono arrivati in ritardo.” Così il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. / The White House Durata: 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev