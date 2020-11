(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 novembre 2020 Usa 2020, von der Leyen: "Insieme per superare sfide globali" "Non vedo l'ora di lavorare con il presidente eletto Joe Biden e con Kamal Harris. Abbiamo sfide urgenti da affrontare: Covid19, cambiamenti climatici, le regole per un nuovo mondo digitale, sicurezza globale e riforma delle regole del nostro sistema multilaterale. Insieme possiamo farcela". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio riguardo le elezioni presidenziali Usa 2020. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev