Usa, alla Corte Suprema cerimonia funebre di Ruth Bader Ginsburg

Roma, 23 set. (askanews) - Il feretro della defunta giudice Ruth Bader Ginsburg, scomparsa pochi giorni fa a 87 anni, arriva alla Corte Suprema di Washington per le commemorazioni ufficiali, coperto dalla bandiera a stelle e strisce.La bara è stata deposta nella sala grande del tribunale per un momento privato di raccoglimento alla presenza della famiglia del giudice, dei suoi amici più stretti e degli altri membri della corte. Sarà poi posata sui gradini più alti della Corte per consentire l'omaggio e il saluto del pubblico.Il 25 settembre una cerimonia formale si svolgerà al Campidoglio e la giudice Ginsburg sarà la prima donna nella storia della nazione a ricevere tale onore. La prossima settimana si terrà poi la cerimonia di sepoltura privata presso il cimitero nazionale di Arlington. La morte della celebre giurista ha innescato uno scontro politico in tutto il Paese, con il presidente Trump che ha annunciato di voler procedere alla nomina del successore, una donna, già questo sabato, nonostante la richiesta dei democratici di rimandare la scelta a dopo le elezioni.