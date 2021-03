Usa, alla famiglia di George Floyd 27 mln di risarcimento

Milano, 13 mar. (askanews) - La città di Minneapolis verserà 27 milioni di dollari come indennizzi alla famiglia di George Floyd, l'afroamericano morto mentre un agente di polizia, Derek Chauvin, lo teneva immobilizzato a terra con un ginocchio premuto sul collo a maggio 2020, un caso che ha scatenato un'ondata di violente proteste a Minneapolis e contestazioni in molte altre città Usa. L'accordo arriva mentre si prepara il processo all'ex agente che ha provocato la morte dell'afroamericano di 46 anni.La famiglia di Floyd riceverà l'indennizzo e interessi dalla città di Minneapolis, con la quale ha raggiunto un accordo record per un risarcimento per un caso di cattiva condotta della polizia.