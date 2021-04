Usa, Amazon annuncia aumento di salario per i dipendenti

Milano, 29 apr. (askanews) - Amazon ha dichiarato che più di500.000 dipendenti vedranno nelle prossime settimane aumentisalariali compresi tra 50 centesimi e 3 dollari all'ora, per unamedia settimanale di 40 dollari per lavoratore. L'investimentosugli aumenti sarà di circa 1 miliardo di dollari.La società di Jeff Bezos offre uno stipendio iniziale di 15dollari l'ora e impiega circa 950.000 persone negli Stati Uniti.L'aumento è stato annunciato mentre Amazon si prepara perun'audizione federale sulla sindacalizzazione nel magazzino diBessemer in Alabama, il prossimo 7 maggio. Il sindacato ha citatoAmazon davanti al National Labour Relations Board accusandola diaver intimidito illegalmente i lavoratori del magazzino primadelle elezioni.Un portavoce dell'azienda si è rifiutato di dire se gli aumentifossero legati alle elezioni sindacali a Bessemer, Alabama, ma haribadito che sono legati al mantenimento della competitività deilavoratori. Il patron di Amazon Jeff Bezos ha dichiarato, in una lettera agli azionisti,di voler fare di Amazon "il miglior datore di lavoro al mondo".