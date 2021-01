Usa, l'assedio su Twitter: da Trump bloccato alla gaffe di Ivanka

Roma, 6 gen. (askanews) - Il lungo assalto al Campidoglio a Washinghton, con l'interruzione della convalida dell'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, sarà ricordato anche per i commenti fuori luogo e le gaffe via Twitter di Donald Trump e non solo. Una diretta social che ha accompagnato le immagini assurde dell'assedio.Twitter ha bloccato alcuni tweet del presidente uscente, in particolare quello dopo l'ingresso dei suoi sostenitori a Capitol Hill, in cui chiedeva ai manifestanti di restare pacifici e non usare violenza, insistendo però sulle elezioni "rubate", e ha rimosso il video registrato in cui li invitava ad andare a casa continuando però a denunciare brogli elettorali. Il suo account è stato bloccato per 12 ore e Twitter ha minacciato la sospensione permanente in caso di ulteriori violazioni delle politiche del social. E' arrivato anche il blocco temporaneo da Facebook e Instagram.Oltre a Trump, anche la figlia Ivanka si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Ha esortato i dimostranti a sospendere le violenze ma li ha definiti "patrioti americani". Un tweet che ha scatenato una gigantesca polemica, cancellato pochi minuti dopo che la corrispondente della Cnn le ha chiesto se stesse chiamando gli assalitori "patrioti". La figlia del presidente ha risposto "no". Ma ha riscritto: "La protesta pacifica è patriottica. La violenza è inaccettabile e deve essere condannata con la massima fermezza".Tra gli altri tweet simbolici, oltre a diversi repubblicani che hanno preso fermamente le distanze da Trump come il deputato Adam Kinzinger che ha denunciato il "colpo di Stato", ci sono stati commenti più cauti come quello del leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell: "Gli Stati Uniti e il Senato non si lasceranno intimidire" e affondi come quello del regista Michael Moore, noto da sempre per la sua avversione a Trump, che fin dai primi attimi della rivolta ha documentato tutto sui social: "Sto comunicando con un deputato che si trova all'interno e si trova al riparo. Una cosa sembra chiara: non è casuale. È stato pianificato. Nessuna presenza della polizia per fermarlo. Il colpo di stato è in corso".