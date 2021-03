Usa, Biden nomina 2 donne generali alla guida di comandi militari

Roma, 9 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato due donne a capo di altrettanti alti comandi militari statunitensi: la generale dell'aeronautica militare Jacqueline Van Ovost, unica donna con il grado di generale a 4 stelle, il più alto dell'esercito americano, è stata nominata capo del trasporto logistico (Transcom); mentre Laura Richardson, generale dell'esercito a 3 stelle, è stata scelta per guidare il comando meridionale (Southcom) che copre l'America Centrale e Latina, e dovrebbe guadagnare la sua quarta stella."Ognuna di loro ha condotto una carriera dimostrando incomparabile abilità, integrità e senso del dovere verso il Paese - ha detto Biden - e con ogni loro passo hanno anche aiutato ad aprire le porte di nuove opportunità per le donne nelle nostre forze armate". "Quando saranno confermate - ha aggiunto - diventeranno la seconda e la terza donna nella storia delle forze armate degli Stati Uniti a guidare i comandi militari".Succederanno a Lori Robinson, la prima a capo di un comando militare, ritiratasi nel 2018. Il mese scorso, il New York Times aveva scritto che le nomine delle due donne erano state decise già l'anno scorso dal Pentagono, ma che l'annuncio era stato ritardato fino a dopo le presidenziali di novembre perché l'ex Segretario alla Difesa Mark Esper temeva che Trump non avrebbe approvato la scelte di due donne.