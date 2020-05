Usa, Biden, preso in giro da Trump, torna in pubblico

Washington, 26 mag. (askanews) - "L'America conta 100 mila morti e milioni di disoccupati e il presidente che fa? Gioca a golf".L'ex vicepresidente Usa e candidato dem Joe Biden torna in campo e dopo un lungo isolamento ha fatto la sua prima apparizione pubblica con mascherina e occhiali scuri, in Delaware dopo essersi messo in quarantena a causa della pandemia di coronavirus 10 settimane fa.Come senatore di lunga data ed ex vicepresidente, Biden, 77 anni sta cercando di posizionarsi come qualcuno con l'esperienza e l'empatia per condurre gli Usa fuori dalla crisi. Ma da quando ha annullato bruscamente una manifestazione del 10 marzo a Cleveland all'inizio della pandemia di coronavirus, il più gettonato candidato dem alla presidenza ha condotto gran parte della sua campagna dalla sua magione di Wilmington.Biden si è adattato all'era del coronavirus costruendo uno studio televisivo nella sua casa, che ha usato per apparire in programmi di notizie, spettacoli a tarda notte ed eventi di campagne virtuali. Alcuni di questi sforzi sono stati guastati da problemi tecnici e altri da momenti imbarazzanti. Mentre i suoi spin doctor sono preoccupati che Biden stia cedendo troppo terreno a Trump restando a casa.Lo stesso presidente ha preso in giro Biden per aver fatto una campagna dal suo seminterrato e anche per aver parlato da sotto la mascherina. Ma Biden deve fare i conti non solo con Trump: i gruppi liberali come Revolving Door Project e Demand Progress stanno facendo pressini molto forti su di lui, per scegliere prima delle elezioni del 3 novembre nomi di persone che ritengono accettabili per i posti chiave dell'economia, in caso Biden sconfigga il presidente repubblicano, impegnato a giocare a golf ma anche a rilanciare un'economia in caduta libera.