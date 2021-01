Usa, Biden riceve seconda dose vaccino e si prepara al giuramento

Roma, 12 gen. (askanews) - Joe Biden ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino contro il Covid-19. Il presidente eletto degli Stati Uniti, 78 anni, ha scherzato prima di ricevere il vaccino, togliersi il blazer e restare in t-shirt: "Scusate - ha detto - sono un po' vestito male per la mia iniezione". "La priorità ha ribadito è vaccinarsi tutti il prima possibile. Solo insieme, uniti, possiamo sconfiggere questo virus".Mancano pochi giorni al suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio. L'Fbi ha messo in guardia a seguito di minacce all'incolumità di Biden e nuovi disordini dopo quelli a Capitol Hill. Ma Biden ha detto che non teme di giurare all'aperto mentre alcuni ex dirigenti del Bureau consigliano di spostare la cerimonia all'interno del Parlamento per motivi di sicurezza.Donald Trump ha comunque accolto la richiesta del sindaco della capitale e ha approvato una dichiarazione di emergenza per Washington dopo l'assalto al Congresso fino al 24 gennaio.Contro il presidente uscente i democratici iniziano il processo di impeachment introducendo anche una mozione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25 emendamento della Costituzione e di rimuovere Trump. Se deciderà di non attivare la procedura in 24 ore, mercoledì si procederà con il voto.