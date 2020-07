Usa, Fauci ottimista: la cura per il Covid 19 entro autunno

Milano, 17 lug. (askanews) - Mentre si consuma la corsa alla Casa Bianca e il presidente Usa Donad Trump resta sempre basso nei sondaggi, un nuovo evento mediatico si è tenuto in queste ore. L'immunologo Anthony Fauci intervistato da Mark Zuckerberg di Facebook, Inc. Che, come si dice in gergo, porta a casa la notizia. Fauci ha detto al live con il miliardario americano che si aspetta risultati per uno studio clinico sugli anticorpi monoclonali entro la fine dell'estate o all'inizio dell'autunno, sottolineando la velocità con cui il governo ha lavorato per approvare e implementare rapidamente il trattamento per il nuovo coronavirus.Fauci supervisiona la sperimentazione dell'antidoto di Moderna. Un anticorpo monoclonale è una proteina prodotta in laboratorio che può essere potenzialmente utilizzata per il trattamento di pazienti malati e per la profilassi. Fauci, il massimo esperto statunitense di malattie infettive, li ha descritti come "proiettili precisi" che possono essere sviluppati da anticorpi di altre persone che sono stati infettati e usati come trattamento per combattere il virus in più fasi."Ciò di cui abbiamo davvero bisogno sono i farmaci che, se somministrati in anticipo, possono impedire a una persona sintomatica di richiedere il ricovero in ospedale o ridurre drasticamente il tempo in cui sono sintomatici", ha dichiarato Fauci durante l'intervista di Facebook Live. Gli anticorpi monoclonali possono essere somministrati per via endovenosa o mediante iniezione.Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha anche affermato che la nazione ha bisogno di "riorganizzarsi" e "chiamare un time out" mentre i casi continuano a salire negli Stati Uniti. Troppi stati hanno saltato alcune linee guida mentre cercavano di riaprire le loro economie.