Usa, i sostenitori di Trump chiedono di fermare lo spoglio

Milano, 5 nov. (askanews) - I sostenitori del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump cantano "Vogliamo Trump" fuori da un centro per il conteggio dei voti nel centro di Phoenix mentre nella contea di Maricopa continuano lo spoglio delle schede. "Ferma il conteggio" viene invece scandito fuori da una struttura elettorale a Detroit, Michigan, dopo che Trump ha dichiarato di aver chiesto a un tribunale di smettere di contare i voti, contestando il voto per posta in questo stato fondamentale dove il democratico Joe Biden detiene un leggero vantaggio.