Usa, la neve mette in pausa il Covid. Tutti a Central Park

Roma, 18 dic. (askanews) - Immagini dalla costa orientale degli Stati Uniti, colpiti da una tempesta di neve. Oltre 60 milioni di persone si sono svegliate sotto una coltre bianca, dal Maine alla Carolina del Sud. Disagi, cancellazione di centinaia di voli e migliaia di interruzioni di corrente ma uno spettacolo per gli occhi e un divertimento per bambini e ragazzi che in piena pandemia hanno per un giorno abbandanato la didattica online da casa per correre nei parchi a giocare e a scivolare sugli slittini.Impressionanti le immagini di questa donna che si aggira in mezzo a una spessa coltre di neve che le arriva alla vita a Malta, appena a Nord di Albany, New York, e prova a raggiungere la sua auto completamente sepolta.(Immagini di Chris Rusc)