Usa, sparatoria nel Wisconsin: 8 persone sono rimaste ferite

Wauwatosa, 21 nov. (askanews) - C'è stata una nuova sparatoria in un centro commerciale negli Stati Uniti; 8 persone sono rimaste ferite. È accaduto nel Mayfair Mall nella cittadina di Wauwatosa, nei pressi di Milwaukee, nel Wisconsin.Il sindaco della città ha assicurato che nessuno è in pericolo di vita."Sette adulti e un adolescente feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale dai soccorritori - ha precisato il capo della polizia locale, Barry Weber - al momento non si conosce la natura delle ferite ma possiamo confermare che non rischiano la morte".L'autore, secondo i testimoni, un uomo bianco tra i 20 e i 30 anni, era già fuggito quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto.Il centro commerciale Mayfair Mall è lo stesso in cui ha avuto luogo un altra sparatoria a febbraio 2020 durante la quale un agente di polizia ha sparato e ucciso Alvin Cole, un 17enne di colore.