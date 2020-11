Usa2020, Le Pen "non riconosce assolutamente" vittoria di Biden

Parigi, 11 nov. (askanews) - La leader Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, ha detto di non riconoscere "assolutamente" la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane."Aspetto di sapere ciò che dirà la giustizia americana. Quello che noto è che è stato fatto un certo numero di conteggi e che questi conteggi danno, per quanto siano terminati, dei risultati che sono diversi da quelli che erano stati annunciati. Quindi faccio parte di coloro che non si felicitano con il futuro presidente degli Stati Uniti, perché non ritengo che la partita sia vinta fino a quando non saranno terminati i minuti di recupero", ha affermato la deputata dell'estrema destra francese a margine di una cerimonia a Hénin Beaumont.