USAID sta fornendo ventilatori alla Russia, su richiesta Putin

Milano, 20 mag. (askanews) - Un velivolo militare americano ha trasportato 50 ventilatori dalla California al Maryland, prima tappa di un viaggio per fornire assistenza medica in Russia per il trattamento di pazienti con coronavirus (COVID-19).Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che consegnerà 200 ventilatori in Russia su aerei militari, su richiesta del presidente russo Vladimir Putin.L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha dichiarato che la prima spedizione di 50 ventilatori è stata programmata per mercoledì 20 maggio, mentre un'altra spedizione di 150 ventilatori verrà consegnata subito dopo: è la prima tappa di una missione USAID per consegnare 200 ventilatori questo mese a Mosca.