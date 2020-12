(Agenzia Vista) Torino, 27 dicembre 2020 V-day, Appendino: "Un poco di luce dopo tanti mesi di buio" "Per tutto il Paese e per tutta l'Europa, non solo per Torino, è un pò di luce dopo tanti mesi di buio". Così Chiara Appendino, sindaco di Torino, a margine della prima vaccinazione anti Covid-19 eseguita stamane all'ospedale Amedeo di Savoia. 00_31 Facebook Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev