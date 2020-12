(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 V-day, Arcuri: "Non dobbiamo illuderci che tutto sia finito" “La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un vaccino. Dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili. Io mi vaccinerò quando toccherà a me. Penso di non aver diritto ad alcun privilegio”. Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri nel giorno della prima somministrazione del vaccino, il V-day, allo Spallanzani a Roma. Durata: 01_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev