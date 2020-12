(Agenzia Vista) Puglia, 27 dicembre 2020 V-Day, l'infermiera vaccinata in Puglia: "Finalmente una luce in fondo al tunnel" "Dopo tanti mesi di buio, finalmente una luce in fondo al tunnel. Spero di essere uno stimolo per tutti a vaccinarsi". Così un'infermiera pugliese tra le prime a ricevere la dose del vaccino in occasione del V-Day europeo. 00_29 Facebook Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev