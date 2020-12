(Agenzia Vista) Trieste, 27 dicembre 2020 V-Day, la prima vaccinazione anti-Covid in Friuli Venezia Giulia In occasione del V-Day europeo, i primi vaccini sono stati somministrati anche in Friuli Venezia Giulia. 00_54 Massimiliano Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev