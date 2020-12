(Agenzia Vista) Venezia, 27 dicembre 2020 V-Day, Zaia: "Priorità vaccino per Rsa e ospedali" Partono le vaccinazioni anti-covid a Venezia in occasione del V-Day europeo. Il presidente della Regione Luca Zaia: "Priorità vaccino per Rsa e ospedali, ovvero i più fragili e chi si trova in pirma linea". 00_48 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev