(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2020 Vacchina (pres. Forma e consigliera CNEL): “Formazione professionale è chiave per rilancio Paese” “Formazione professionale è la chiave per rilancio del Paese” queste le parole di Paola Vacchina, presidente di Forma (l'associazione degli enti nazionali di formazione professionale) e consigliera Cnel . Vacchina è stata rieletta dall’assemblea generale di Forma per il terzo mandato consecutivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev