Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021a Vaccini, Baldino (M5s): "Sospendere i brevetti per produrre dosi nel nostro Paese" "Se da una parte non possiamo penalizzare solo la scuola dall'altra dobbiamo accelerare con la campagna di vaccinazione. Lavoreremo affinché vengano temporaneamente sospesi i brevetti detenuti dalle aziende farmaceutiche in modo tale che il nostro Paese possa produrre autonomamente vaccini." Così Vittoria Baldino, Deputata del Movimento 5 stelle, fuori da Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev