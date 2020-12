(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Vaccini, Conte: "Se gestiamo contagio non sarà necessario imporre obbligo" "C'è un principio di autodeterminazione che riguarda anche il piano terapeutico e noi dobbiamo salvaguardarlo fino agli estremi limiti. Sono per un approccio liberale, quindi se siamo nelle condizioni di gestire la curva del contagio non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio. Fino all'ultimo cercheremo di preservare la facoltatività della vaccinazione". A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev