(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vaccini Covid, Salvini: “Altro fallimento di Arcuri e del governo. A rischio dosi per il richiamo” “Vaccinazioni altro fallimento di Arcuri e del governo. Abbiamo scoperto che ci tagliano di un terzo i vaccini, il rischio è che non ci siano dosi per il richiamo di quelli fatti. Vorremmo che il governo si occupi di questi temi. Noi abbiamo un piano alternativo in cui investiamo di più su giovani e sanità”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev