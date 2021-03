(Agenzia Vista) Genova, 29 marzo 2021 "Siamo in guerra, serve qualche norma di guerra come l'impiego delle farmacie. Qualche mese fa non sarebbe stata possibile la realizzazione di quello che partirà domani a Genova". Così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo hub vaccinale genovese. Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev