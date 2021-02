(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Vaccini, Farmindustria: “Draghi chiede di accelerare? Concordo, ma problema non è produzione” “Draghi chiede più vaccini alla UE e anticipo delle consegne, lei cosa ne pensa? Sono d’accordo con il Presidente Draghi, ne abbiamo grande bisogno, ma devo dire che ce la stiamo mettendo tutta. Io credo che il problema che abbiamo oggi non è la produzione dei vaccini, perché i vaccini sono stati trovati e in fretta, ma dobbiamo avere il tempo per produrli. Molte aziende avevano già iniziato a produrli prima di concludere l’iter di ricerca e l’iter regolatore di approvazione”. Queste le parole del Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha condiviso l’appello del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di avere più vaccini dalla UE e anticipare le consegne. Il Presidente Scaccabarozzi ha poi commentato la possibilità di accelerare i tempi di somministrazione: “Ognuno deve fare la sua parte. Insieme a chi ha fatto ricerca, insieme a chi produce, ci vuole la programmazione per far sì che i vaccini siano dispensati, che ci siano i pazienti che abbiano la possibilità di accedervi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev