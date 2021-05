Vaccini finiti, chiude l'hub della Mostra d'Oltremare a Napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 10 maggio 2021 Il centro vaccini della Mostra d'Oltremare chiude per tre giorni per carenza di dosi. L'asl Napoli 1 ha diramato una nota in cui spiega che " la campagna vaccinale dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli potrà proseguire solo a scartamento ridotto, compromettendo di fatto il raggiungimento dell’obiettivo minimo giornaliero assegnato dalla Regione Campania". Oltre all'hub di Fuorigrotta, chiude anche l'hangar Atitech di Capodichino, inaugurato non molto tempo fa. Il centro della Mostra d'Oltremare garantiva 4.500 somministrazioni al giorno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it