(Agenzia Vista) Milano, 10 Aprile 2021 Non ci sono problemi di scorte di vaccini in Lombardia perché “è arrivata all’inizio di questa settimana una fornitura di Pfizer. Per ora siamo totalmente coperti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana prima di partecipare a una giornata di formazione politica della Lega a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev