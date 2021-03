(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo Vaccini, Gadda (Iv): “Avanti con piano Figliuolo. Superiamo le disomogeneità tra regioni” “Con il commissario Figliuolo finalmente si sta mettendo in atto un piano strategico nazionale. Nelle diverse regioni si stanno riscontrando disomogeneità. Alcune regioni come la Lombardia sono in difficoltà e non è giusto che i più anziani paghino questi disservizi. Dovremmo superare queste disomogeneità” sono le parole della deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev