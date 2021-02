(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2021 Vaccini, Giorgetti: "Disponibili a mettere in campo ogni mezzo per produrli in autonomia" Le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro al Mise con i rappresentanti dell'industria farmaceutica italiana per parlare di produzione del vaccino anti-Covid. Hanno partecipato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico Arcuri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev