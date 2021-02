(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Vaccini Lazio, Zingaretti: “Superiamo i 300.000 vaccinati. Con questo hub iniziamo organi sicurezza” “Fatto positivo è il nuovo segnale della bellissima e importante collaborazione di tutto il sistema-Paese per governare la pandemia, anche attraverso la campagna di vaccinazione. Noi oggi probabilmente supereremo nel Lazio i 300.000 vaccinati. Come sapete abbiamo iniziato già gli over-80 e, con questo hub, iniziamo una categoria molto importante per lo Stato che sono tutti gli organi della sicurezza. Per, ripeto, dare dei segnali che uniscono il tema delle età, al mettere al riparo il più presto possibile coloro che in prima fila garantiscono i servizi dello Stato”. Così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti parlando ai giornalisti in occasione della visita con il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi presso l’hub vaccinale di Fiumicino - Lunga Sosta realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e AdR. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev