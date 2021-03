(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021a Vaccini, Lonfernini (Capo di Stato San Marino): "Non ci tiriamo indietro per aiutare Italia" "Abbiamo dialogato con il Senatore in funzione del fatto che abbiamo sicuramente delle circostanze territoriali sulle quali possiamo aiutarci e lavorare. Abbiamo la necessità di proseguire la nostra attività vaccinale per quello che è il bisogno di una piccola comunità sammarinese ma, una volta risolto quell’aspetto in tempi sicuramente brevi, non ci tiriamo indietro da quel principio solidaristico su quale i nostri due territori, i nostri due Stati, hanno convissuto da una storia incredibile." Così Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato e Ministro al Lavoro della Repubblica di San Marino, dopo il confronto con il leader della Lega a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev