(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2021 Vaccini, massiva adesione di medici e infermieri della Polizia alla vaccinazione nel Lazio Gli operatori sanitari della Polizia di Stato che operano nella Regione Lazio hanno aderito massivamente alla campagna di vaccinazione nazionale; la loro partecipazione è d’esempio per tutti i cittadini e gli operatori delle forze di polizia. L’ottima collaborazione tra la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, ha permesso di organizzare una giornata di prevenzione in cui sono stati vaccinati 120 sanitari tra medici ed infermieri che, quotidianamente, si prendono cura degli operatori della Polizia di Stato, ma che sono anche a disposizione per coadiuvare i servizi sanitari territoriali nell’assistenza alla popolazione generale. Presso tutti i reparti e gli uffici della Polizia di Stato è in atto il censimento degli operatori che intendono sottoporsi alla vaccinazione, che seguirà il calendario del piano nazionale vaccinale. Al termine della giornata di vaccinazione il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, accompagnato dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Fabrizio Ciprani, si è recato presso l’ospedale per salutare e ringraziare il direttore sanitario Francesco Vaia, quale testimonianza del consolidato rapporto di stima e collaborazione tra le due realtà sanitarie. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev