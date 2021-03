Vaccini, Paragone: "Loro hanno combinato un casino con le dosi, ma il cattivo è chi protesta"

(Agenzia Vista) Milano, 28 marzo 2021 "Ora i problemi sono i no Vax. Ma il vero problema è che loro non hanno le dosi, hanno combinato un casino. Negli ultimi mesi questi geni li hanno spesi pensando alle primule, al senso estetico della campagna vaccinale". Lo ha detto il giornalista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ora alla guida del partito ItalExit, Gianluigi Paragone annunciando su Facebook la sua partecipazione a una protesta di ristoratori in piazza del Duomo, a Milano. "Diventeremo i cattivi, i negazionisti della situazione. Gli insensibili verso chi è morto di Covid-19. Siamo pronti all'attacco". / Facebook Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev