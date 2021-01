(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2021 Vaccini, Paragone: “Se c’è danno economico Corte dei Conti denunci Arcuri” “Avete comprato il prodotto, e adesso se c’è un danno economico Corte dei Conti vi denunci, vi chieda i danni a voi personalmente. Perché avete usato dei soldi pubblici per dei vaccini che forse non funzioneranno”. Così Gianluigi Paragone (Italexit) in una diretta facebook sul tema dei vaccini. / Facebook Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev