(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Chiediamo che ci sia l’ovvia e sensata possibilità di fare il richiamo del vaccino anche in un’altra Regione rispetto a quella della prima dose. Non si può chiedere di fare mille chilometri per fare la seconda dose se uno è in vacanza” lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa sul turismo degli “L’Italia turistica nel mondo” in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev