(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2021 Vaccini, Scaccabarozzi (Farmindustria): "Industria italiana pronta a contribuire a produzione" "L'industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione, per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini, perché è un bene che tutti stanno aspettando. Quindi oggi si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro ma tutti facciano lo sforzo massimo per il raggiungimento dell'obiettivo". Queste le parole del presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo economico con il ministro Giancarlo Giorgetti sulla produzione dei vaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev