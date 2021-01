(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Vaccini, Speranza: “Tutto quello che si poteva fare per approvvigionamenti è stato fatto per tempo” “Abbiamo opzionato quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli italiani. Tutto quello che si poteva fare per approvvigionarsi del vaccino è stato fatto con attenzione e per tempo”. Queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza durante la comunicazione al Senato sulle misure contro l’emergenza Covid-19. Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev