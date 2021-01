(Agenzia Vista) Genova, 17 gennaio 2021 16-01-21 Vaccini, Toti: "Ci associamo a proteste Arcuri, Liguria prudenti con scorte" "Il commissario Arcuri ha comunicato ufficialmente ai presidenti di regione che Pfizer ha detto ufficialmente che ridurrà le dosi per l'Italia di quasi il 30 per cento. Alle proteste del commissario ci associamo perchè è poco serio che un'azienda così importante, che ha in mano uno strumento così importante per la lotta al Coronavirus non rispetti i patti per le consegne". A dirlo postando un video su Facebook è il governatore della Liguria, Giovanni Toti. 02_53 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev