(Agenzia Vista) Genova, 16 febbraio 2021 15-02-21 Vaccini, Toti presenta il portale per prenotazione: "Giornata straordinaria per tutti noi" "È una giornata particolare: ringrazio Liguria Digitale che sta svolgendo un immenso lavoro, per questo ma anche per tutto il supporto informatico alla nostra sanità e alla modernizzazione del sistema. Stasera, citando Churchill, non sarà l'inizio della fine, ma la fine dell'inizio senza dubbio. È una serata che ricorderemo, perché comincia di fatto la vera grande campagna vaccinale nel Paese, prima dalle persone più a rischio, che hanno più di 80 anni, e poi via via scenderemo con l'età fino a coprire tutta la nazione, ovviamente arrivi dei vaccini permettendo". Lo ha detto Giovanni Toti dalla sala di controllo di Liguria Digitale a Erzelli nella sera in cui è stata attivata la piattaforma online. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev