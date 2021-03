Vaccini, von der Leyen: "Materia prima fiale Anagni veniva da Cina e Corea Sud"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 marzo 2021 "AstraZeneca "ha chiarito che dei 29 mln di dosi di vaccino anti-Covid individuate nei magazzini della Catalent di Anagni, nel Frusinate, 13 mln erano per Covax e 16 mln per gli Stati membri dell'Ue. Per noi è importante che i vaccini vengano consegnati a Covax. La sostanza che è stata utilizzata per il fill and finish nello stabilimento italiano viene dalla Corea del Sud e dalla Cina: è il modo usuale per produrre i vaccini per Covax". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo in videoconferenza. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev