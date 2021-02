(Agenzia Vista) Venezia, 02 febbraio 2021 Vaccini, Zaia: “Ci muoviamo per capire possibilità sul mercato, non penso sia reato comprarli” “A me piacerebbe pensare di coinvolgere anche le imprese in maniera importante, da più parti: dal Presidente degli industriali Carraro, da Federalberghi, dal presidente Michielli, a un po' tutti nel senso che anche i singoli industriali che pensano alle aziende Covid-free e direi anche a un comparto turistico Covid-free. Penso che sia un'ottima idea questa sulla quale investire. Ovviamente ci vogliono vaccini. E quindi ci stiamo muovendo a 360° anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli.” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa sulla situazione Covid-19 in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev