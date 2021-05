(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2021 “Un dato secondo me interessante è che gli over 80 si sono vaccinati per il 96%. Mai avrei pensato di arrivare a questa percentuale. Un grazie a chi vaccina e porta le persone a vaccinarsi” lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia durante una diretta sul suo profilo Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it