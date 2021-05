Vaccino ai turisti, Zaia: "Gli albergatori condividono questa sfida"

(Agenzia Vista) Venezia, 24 maggio 2021 "La quasi totalità degli esponenti politici e anche il mondo della scienza condivide la tesi che se qualcuno vuole fare il vaccino in vacanza, può farlo. Spero che questa partita non diventi un totem. A me sembra di una banalità la questione che ho posto. Al turista noi dobbiamo dare i servizi, il settore turistico la vede come noi. La nostra regione vive di turismo, il settore vale più del 10% del pil del Veneto. Sentiamo forte questa pressione", così Luca Zaia nel corso della diretta di aggiornamento sui dati Covid. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev