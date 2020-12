(Agenzia Vista) Regno Unito, 21 dicembre 2020 Vaccino anti-Covid, Johnson: “Più di 500.000 persone in Regno Unito hanno ricevuto prima dose” “Lavoreremo con i nostri colleghi e con i nostri amici in tutto il mondo, come abbiamo fatto fin dall'inizio, per sviluppare nuovi trattamenti e per sviluppare nuovi vaccini. E oggi posso annunciare che più di mezzo milione di persone, più di 500.000 persone nel Regno Unito hanno ricevuto la loro prima dose”. Così il Primo ministro inglese Boris Johnson in una dichiarazione da Downing Street in diretta su Facebook / Facebook Boris Johnson Durata: 00_48 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev