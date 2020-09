(Agenzia Vista) Milano, 01 settembre 2020 Vaccino antinfluenzale, un farmacista di Milano: “Non abbiamo riscontri sulle forniture” Vaccini antinfluenzali a rischio il prossimo autunno, proprio quest'anno che sarebbero indispensabili, secondo gli esperti, per evitare di confondere e sovrapporre i sintomi con quelli del coronavirus e di intasare ospedali e sanità territoriale. L'allarme lanciato da Federfarma, l'associazione dei farmacisti titolari in una nota: “La vaccinazione antinfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l'attuale ripresa dell'epidemia - fa notare Federfarma - Sarà importante vaccinare, oltre i soggetti a rischio, la maggior parte della popolazione attiva per evitare di congestionare della sanità territoriale.” E anche i gestori delle farmacie sono preoccupati: “Ad oggi non abbiamo riscontri sulle forniture per le farmacie” spiega un farmacista di una nota farmacia in corso Buenos Aires a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev