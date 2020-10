(Agenzia Vista) Venezia, 22 ottobre Vaccino antinfluenzale, Zaia: “Altre regioni ci hanno chiesto dosi” “Abbiamo comprato per primi in Italia un milione e 332mila dosi di vaccino antinfluenzale. A giugno abbiamo fatto la gara. Non c’è nessuna inefficienza da parte nostra, altre regioni ci hanno chiesto addirittura prestiti perché non c’è dappertutto il vaccino” queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia durante il suo intervento nell’aula del Consiglio regionale. / Facebook Luca Zaia Durata: 01_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev