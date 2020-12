(Agenzia Vista) Usa, 04 dicembre 2020 Vaccino, Biden: "L'amministrazione Trump non ha fornito piano per distribuzione" "C'è molto da fare". L'amministrazione Trump ci ha fornito informazioni sulla loro pianificazione per quanto riguarda le vaccinazioni ma non ho visto un piano dettagliato. Ci deve essere anche una certa equità nel modo in cui questi vaccini saranno distribuiti". Ad affermarlo è il presidente eletto degli Stati Uniti. Biden ha affermato di essere favorevole a dare la priorità agli operatori sanitari e alle persone anziane. "Ci deve essere anche una certa equità nel modo in cui questi vaccini saranno distribuiti", Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev