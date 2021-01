(Agenzia Vista) Genova, 22 gennaio Vaccino Covid, Arcuri: “20% di dosi Pfizer in meno è una triste certezza” “Purtroppo il 20% in meno di vaccini Pfizer non è stima ma una triste certezza. Dalla quotidiana gestione dell’emergenza non sono più a mio agio con le stime. Non mi servono le rassicurazioni ma i vaccini” lo ha detto l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri nello stabilimento dell’ex Ilva di Cornigliano a Genova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev