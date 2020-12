(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Vaccino Covid, Arcuri: “Non serve mettersi in fila adesso. Somministrazione sarà ordinata” “Le persone verranno allertate sulla possibilità di vaccinarsi e in alcuni casi saranno gli operatori ad andare in casa dei cittadini per somministrare loro la dose. Voglio tranquillizzare tutti: non bisogna mettersi in fila ora. Ci sarà una ordinata somministrazione secondo criteri che con forza comunicheremo agli italiani. Non serve agitarsi” sono le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / YouTube Invitalia Durata: 02_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev